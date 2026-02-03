Movimento dei Focolari
Portare la fraternità dove c’è divisione

Feb 3, 2026

Le città: ponti di fraternità e dialogo

Feb 3, 2026

La città come luogo privilegiato per la costruzione di relazioni fraterne, aperte sul mondo è uno dei temi centrali dell’evento svoltosi il 22 gennaio2026, presso il Focolare Meeting Point di Roma dove è in corso la mostra “Se guardo questa Roma…” dedicata a Chiara Lubich.

Domenico Mangano: nell’ordinario la radicalità del Vangelo vissuto

Gen 30, 2026

Nel pomeriggio di sabato 17 gennaio al Centro Internazionale del Movimento dei Focolari a Rocca di Papa si è svolta la conclusione dell’Inchiesta Diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità e di segni del Servo di Dio Domenico Antonio Mangano per il quale è in corso la Causa di beatificazione.