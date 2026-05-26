Mettere in rilievo l’altro/a
Essere madri/padri di tutti
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Pubblichiamo di seguito l’articolo apparso su Città Nuova, scritto da Joachim Schwind sulla presentazione del libro “Paradiso ‘49”, di Chiara Lubich: un testo a lungo custodito che oggi dialoga con la Chiesa e la cultura contemporanea.
Si è svolta ieri, 22 maggio 2026, presso la Sala Paolo VI della Pontificia Università Lateranense di Roma, la presentazione del volume “Paradiso ‘49” di Chiara Lubich, Fondatrice del Movimento dei Focolari. Le parole di Padre Fabio Ciardi ci introducono nell’esperienza e nella lettura di questi scritti mistici.
Dal 11 al 13 maggio 2026, un centinaio di giovani europei e di altri Paesi hanno invaso il quartiere dell’Unione Europea a Bruxelles
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