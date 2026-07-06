Movimento Gen: 60 anni di vita

“Giovani di tutto il mondo unitevi”: è l’invito che 60 anni fa Chiara Lubich ha rivolto alle nuove generazioni affinché ciascuno potesse rispondere alla chiamata di Dio di vivere per l’unità in maniera concreta. Oggi questa missione è ancora attuale e in un tempo estremamente lacerato continua ad essere un cammino, spesso controcorrente, che non vuole lasciare all’odio e alle divisioni l’ultima parola; un cammino di famiglia fatto di speranza e azioni che porta in sé sempre vivo il desiderio del mondo unito.
Vivere la vicinanza
Vivere la vicinanza
i giovani sono una voce di speranza. mi aiutano ad impegnarmi per un mondo più giusto, anche senza riscontri.
👍🌈
il cammino indicato da Chiara L. è a tutt’oggi molto auspicabile e da tenere molto in considerazione nel nostro comportamento quotidiano .
Il Chiamare di Dio, non è mai vano,porta sempre frutto.L’ Eco della Voce di Dio, non si “scioglie”nell’etere, è Viva! Maria nella Sua Opera “Genera il Movimento Gen” e… non ne fa’ una “confraternita”ma il luogo dove è Gesù in mezzo che genera l’Unità Gen,la “Fantasia dello Spirito Santo si dona in tante esperienze,fortificando la fraternità nell’Oggi e per sempre! Grazie, grazie, grazie…a non finire mai!
Se il Movimento Gen potesse essere presente anche nella mia Parrocchia!
Grazie di questa nostra festa! L’ amore sara diffuso ancor di piu.
Nel vivere la svolta dell’ unita.
Dove sono i gen di 60 anni fa ?