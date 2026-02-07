Movimento dei Focolari
Avere compassione

Feb 7, 2026

La prossimità: ponte per accorciare le distanze

Feb 4, 2026

Il 30 gennaio 2026, si è svolta presso la Sala Giubileo dell’Università Lumsa (Roma), la presentazione del libro “Prossimità, via alla pace. Pagine di vita” scritto da Margaret Karram, Presidente del Movimento dei Focolari. Un’ occasione unica di scambio e dialogo e che proprio della “prossimità” ha voluto fare esperienza concreta con uno sguardo di speranza verso il futuro.

Tratta di persone: pace e dignità

Feb 4, 2026

12° Giornata Mondiale di Preghiera e Riflessione contro la tratta. Dal 4 all’8 febbraio mobilitazione a Roma e nel mondo insieme a Papa Leone XIV