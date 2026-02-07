Avere compassione
Avere compassione
La Conferenza “Let Justice Flows Like Rivers” sulla Creazione e la Cura, tenutasi a Newry (Irlanda) il 17 gennaio 2026, ha riunito leader ecclesiastici, attivisti comunitari, educatori e organizzazioni religiose da tutta l’Irlanda per una giornata di preghiera, ascolto e impegno condiviso nella cura della creazione.
Il 30 gennaio 2026, si è svolta presso la Sala Giubileo dell’Università Lumsa (Roma), la presentazione del libro “Prossimità, via alla pace. Pagine di vita” scritto da Margaret Karram, Presidente del Movimento dei Focolari. Un’ occasione unica di scambio e dialogo e che proprio della “prossimità” ha voluto fare esperienza concreta con uno sguardo di speranza verso il futuro.
12° Giornata Mondiale di Preghiera e Riflessione contro la tratta. Dal 4 all’8 febbraio mobilitazione a Roma e nel mondo insieme a Papa Leone XIV
