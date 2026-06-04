Curarsi dei poveri
Vivere l’amore scambievole
Vivere l’amore scambievole
Curarsi dei poveri
Vivere l’amore scambievole
“Un’umanità, un pianeta: leadership sinodale” è un’iniziativa promossa da New Humanity, NGO e dal Movimento politico per l’unità, volta a rafforzare le capacità dei giovani leader politici di incidere sui loro contesti a partire da una prospettiva collaborativa e globale.
Idea del Mese – Giugno 2026
A 35 anni dal lancio dell’Economia di Comunione, dal 25 al 30 maggio 2026 in America Latina si svolge un evento che offre la possibilità di vivere un’esperienza profonda di incontro con varie comunità locali di diversi Paesi. La conclusione sarà a Buenos Aires (Argentina).
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