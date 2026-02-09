Movimento dei Focolari
Pensiero del giorno

Mettere in atto l’amore scambievole

Feb 9, 2026

Mettere in atto l’amore scambievole

Mettere in atto l’amore scambievole

Pensiero del giorno

Per una politica di fraternità

Per una politica di fraternità

Feb 7, 2026

Dal 25 gennaio al 1° febbraio 100 giovani leaders politici da 36 Paesi hanno lavorato ad una politica fondata sulla fraternità. Papa Leone: la fraternità tra voi è già un segno nuovo.

La prossimità: ponte per accorciare le distanze

La prossimità: ponte per accorciare le distanze

Feb 4, 2026

Il 30 gennaio 2026, si è svolta presso la Sala Giubileo dell'Università Lumsa (Roma), la presentazione del libro "Prossimità, via alla pace. Pagine di vita" scritto da Margaret Karram, Presidente del Movimento dei Focolari. Un' occasione unica di scambio e dialogo e che proprio della "prossimità" ha voluto fare esperienza concreta con uno sguardo di speranza verso il futuro.