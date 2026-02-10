Andare incontro a chi vive nella solitudine
Mettere in atto l’amore scambievole
L’evento sarà suddiviso in due fasi e comprenderà un’immersione nelle comunità dell’America Latina, seguita da un congresso a Buenos Aires
Dal 25 gennaio al 1° febbraio 100 giovani leaders politici da 36 Paesi hanno lavorato ad una politica fondata sulla fraternità. Papa Leone: la fraternità tra voi è già un segno nuovo.
La Conferenza “Let Justice Flows Like Rivers” sulla Creazione e la Cura, tenutasi a Newry (Irlanda) il 17 gennaio 2026, ha riunito leader ecclesiastici, attivisti comunitari, educatori e organizzazioni religiose da tutta l’Irlanda per una giornata di preghiera, ascolto e impegno condiviso nella cura della creazione.
