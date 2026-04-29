Farsi “semplici”
Vivere la mitezza
Vivere la mitezza
Farsi “semplici”
Vivere la mitezza
#ChooseToDialogue è la chiamata globale della Settimana Mondo Unito 2026. Una proposta per costruire spazi di incontro e condividere storie di impatto attraverso uno strumento potente e necessario: il dialogo.
Un vento nuovo per il Comitato di Orientamento di “Insieme per l’Europa” (IpE) a Vienna
Il viaggio del Papa in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale ha segnato una pietra miliare per queste terre dalle quali Leone XIV ha lanciato messaggi forti di pace e solidarietà per il continente africano, e non solo.
0 commenti