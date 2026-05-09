Mettere in pratica la carità
Aprirsi all’amore di Dio
Aprirsi all’amore di Dio
Mettere in pratica la carità
Aprirsi all’amore di Dio
Per la prima volta in edizione integrale la testimonianza dell’esperienza mistica di Chiara Lubich nella collana delle sue Opere edita da Città Nuova. Dall’8 maggio nelle librerie italiane e negli store online. La presentazione di Piero Coda, curatore con Alba Sgariglia della pubblicazione.
Il Comitato internazionale del Global Christian Forum in visita al Movimento dei Focolari, durante il loro incontro annuale
Idea del Mese – Maggio 2026
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