Immedesimarsi con la vita degli altri
Testimoniare insieme l’amore di Dio
Testimoniare insieme l’amore di Dio
Immedesimarsi con la vita degli altri
Testimoniare insieme l’amore di Dio
A seguito di una donazione di 300 euro, raccolta da alcuni bambini di Roma per l’Istituto di riabilitazione audio fonetico (IRAP) situato ad Aïn, alla periferia di Biakout, a nord di Beirut, questi hanno ricevuto una lettera di ringraziamento davvero toccante, che ci ricorda il vero valore della solidarietà e la responsabilità a cui ciascuno di noi è chiamato: essere semi di speranza e pace anche nel buio.
Per la prima volta in edizione integrale la testimonianza dell’esperienza mistica di Chiara Lubich nella collana delle sue Opere edita da Città Nuova. Dall’8 maggio nelle librerie italiane e negli store online. La presentazione di Piero Coda, curatore con Alba Sgariglia della pubblicazione.
Il Comitato internazionale del Global Christian Forum in visita al Movimento dei Focolari, durante il loro incontro annuale
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