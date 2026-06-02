Camminare insieme

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Idea del Mese – Giugno 2026
A 35 anni dal lancio dell’Economia di Comunione, dal 25 al 30 maggio 2026 in America Latina si svolge un evento che offre la possibilità di vivere un’esperienza profonda di incontro con varie comunità locali di diversi Paesi. La conclusione sarà a Buenos Aires (Argentina).
La città del nord Italia, luogo natale di Chiara Lubich, ha accolto convegni, workshop e momenti artistici. Un anniversario che è divenuto spazio di incontro, di relazione, di dialogo per contribuire al bene comune.
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