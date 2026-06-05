Imparare a perdonare
Curarsi dei poveri
Curarsi dei poveri
Imparare a perdonare
Curarsi dei poveri
Intervistata da Città Nuova, Alba Sgariglia si riferisce al testo in cui Chiara Lubich racconta l’esperienza vissuta a partire dal 16 luglio 1949. Le radici del carisma dell’unità.
“Un’umanità, un pianeta: leadership sinodale” è un’iniziativa promossa da New Humanity, NGO e dal Movimento politico per l’unità, volta a rafforzare le capacità dei giovani leader politici di incidere sui loro contesti a partire da una prospettiva collaborativa e globale.
Idea del Mese – Giugno 2026
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