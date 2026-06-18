Ricominciare
Promuovere la fraternità
Promuovere la fraternità
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Promuovere la fraternità
Il ritrovo con i compagni di liceo. Un gruppo whatsApp e l’iniziativa di andare al di là dello schermo del telefonino.
L’Expo Fest conclude un percorso che ha coinvolto 1.300 ragazzi e 105 squadre tra Italia e Albania: azioni concrete di solidarietà, cittadinanza attiva, ambiente, inclusione e pace.
Una piccola esperienza in cui la Parola del Vangelo arriva in sostegno e cambia il finale di una storia apparentemente già scritta, generando prossimità e amicizia.
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