Orientare la vita a Dio
Non lasciarsi attrarre da ciò che è effimero
Non lasciarsi attrarre da ciò che è effimero
Orientare la vita a Dio
Non lasciarsi attrarre da ciò che è effimero
Il 20 giugno 2026 ricorre il primo anniversario della dipartita di Maria Voce Emmaus, prima Presidente del Movimento dei Focolari (2008-2021) dopo la morte di Chiara Lubich. Ci siamo fatti una domanda: come viveva Emmaus l’unità nella quotidianità? Le focolarine che hanno fatto parte del suo focolare negli ultimi anni raccontano alcuni fatti, vissuti da tutte o da alcune, che mostrano quanto l’amore reciproco vissuto in ogni circostanza metta le basi per meritare l’unità come dono di Dio.
Il ritrovo con i compagni di liceo. Un gruppo whatsApp e l’iniziativa di andare al di là dello schermo del telefonino.
L’Expo Fest conclude un percorso che ha coinvolto 1.300 ragazzi e 105 squadre tra Italia e Albania: azioni concrete di solidarietà, cittadinanza attiva, ambiente, inclusione e pace.
0 commenti