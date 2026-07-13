Comunione vissuta
Servire il prossimo, è servire Dio
Servire il prossimo, è servire Dio
Comunione vissuta
Servire il prossimo, è servire Dio
Nel 1966 Chiara Lubich inviava il primo gruppo di focolarini nelle Filippine. Era l’inizio della diffusione della spiritualità dell’unità in molti Paesi asiatici e in Oceania
La Parola di Dio è come un seme che, quando viene accolto con cuore aperto e con perseveranza, superando ogni difficoltà, porta frutto. Gesù ci invita non solo ad ascoltarla e comprenderla, ma soprattutto a viverla concretamente ogni giorno. Vivendo la sua Parola, lasciamo che Cristo trasformi il nostro modo di pensare e di agire, rendendo feconda la nostra vita e quella degli altri.
“Giovani di tutto il mondo unitevi”: è l’invito che 60 anni fa Chiara Lubich ha rivolto alle nuove generazioni affinché ciascuno potesse rispondere alla chiamata di Dio di vivere per l’unità in maniera concreta.
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