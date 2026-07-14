Servire senza aspettarsi nulla in cambio
Comunione vissuta
Comunione vissuta
Servire senza aspettarsi nulla in cambio
Comunione vissuta
Nel 1966 Chiara Lubich inviava il primo gruppo di focolarini nelle Filippine. Era l’inizio della diffusione della spiritualità dell’unità in molti Paesi asiatici e in Oceania
La Parola di Dio è come un seme che, quando viene accolto con cuore aperto e con perseveranza, superando ogni difficoltà, porta frutto. Gesù ci invita non solo ad ascoltarla e comprenderla, ma soprattutto a viverla concretamente ogni giorno. Vivendo la sua Parola, lasciamo che Cristo trasformi il nostro modo di pensare e di agire, rendendo feconda la nostra vita e quella degli altri.
“Giovani di tutto il mondo unitevi”: è l’invito che 60 anni fa Chiara Lubich ha rivolto alle nuove generazioni affinché ciascuno potesse rispondere alla chiamata di Dio di vivere per l’unità in maniera concreta.
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