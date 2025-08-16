Contare sull’aiuto di Dio
Non scoraggiarsi per i fallimenti
Non scoraggiarsi per i fallimenti
Contare sull’aiuto di Dio
Non scoraggiarsi per i fallimenti
Un viaggio musicale fra tradizione e innovazione, disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’11 agosto.
Nella vita quotidiana si presentano situazioni impreviste che alterano i nostri piani. Possiamo lasciarci prendere da esse e alla fine ci rimarrà un senso di amarezza per ciò che abbiamo vissuto. Se invece teniamo presente il “tesoro”, l’amore per il prossimo, troveremo il modo di gestirle e nel cuore resterà il dolce sapore della pace.
Un’esperienza di dialogo e accoglienza che si è trasformata in una rete di supporto e amicizia per il bene comune. È quanto ci racconta Andreja dalla Slovenia, membro del Movimento dei Focolari, che insieme al marito fa parte di Famiglie Nuove. Nel video la voce dei protagonisti di questa esperienza.
0 commenti