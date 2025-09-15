Cercare chi è lontano
Il 21 e 22 maggio 2025 il forum: “Reti di pace sostenibili: dialogo tra prospettive e fedi diverse Forum multivisione e multiconfessionale” ha riunito 120 operatori di pace di 90 organizzazioni.
Nella parabola della pecora smarrita, Gesù ci chiede di vigilare su chi ci circonda, andando in cerca di colui che si smarrisce e di avere la stessa cura e amorevolezza del pastore nelle nostre relazioni e amicizie. La ricerca, il ritrovarsi, l’andare incontro all’altro e, al contempo, la gioia nel sentirsi amati sono l’invito alla gratitudine per la misericordia che Dio ha per ciascuno di noi.
Conferenza internazionale nel decimo anniversario della Laudato Si’
Castel Gandolfo, Italia, 1 al 3 ottobre 2025
