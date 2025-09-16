Agire con saggezza
Agire con saggezza
Una breve frase che guida la giornata.
Il 21 e 22 maggio 2025 il forum: “Reti di pace sostenibili: dialogo tra prospettive e fedi diverse Forum multivisione e multiconfessionale” ha riunito 120 operatori di pace di 90 organizzazioni.
Nella parabola della pecora smarrita, Gesù ci chiede di vigilare su chi ci circonda, andando in cerca di colui che si smarrisce e di avere la stessa cura e amorevolezza del pastore nelle nostre relazioni e amicizie. La ricerca, il ritrovarsi, l’andare incontro all’altro e, al contempo, la gioia nel sentirsi amati sono l’invito alla gratitudine per la misericordia che Dio ha per ciascuno di noi.
