Vivere da protagonisti
Avere compassione verso chi soffre
Avere compassione verso chi soffre
Vivere da protagonisti
Avere compassione verso chi soffre
Quest’anno ricorre un duplice anniversario particolarmente significativo: il 23° della morte del Cardinale François-Xavier Nguyên Van Thuân (16 settembre 2002) e il 50° del periodo in cui, dopo il suo arresto (15 agosto 1975), scrisse in prigione 1001 pensieri rivolti a tutti i battezzati, raccolti poi nel volume “Il cammino della speranza”. La sua memoria rimane viva come quella di un pastore fedele che seppe trasformare il carcere in spazio di preghiera, perdono e offerta: un uomo che ha mostrato come nessuna catena possa soffocare la speranza e come la luce del Vangelo vinca ogni oscurità.
Una breve frase che guida la giornata.
Il 21 e 22 maggio 2025 il forum: “Reti di pace sostenibili: dialogo tra prospettive e fedi diverse Forum multivisione e multiconfessionale” ha riunito 120 operatori di pace di 90 organizzazioni.
0 commenti