Metterci al servizio

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Idea del Mese – Settembre 2026
Nel messaggio pubblicato in occasione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, Leone XIV esorta ad attraversare l’odierna crisi etica e culturale che include desiderio di guerra, dominio e ricerca di profitto. Serve “un’autentica conversione ecologica” che nasce dal cuore.
Una preghiera della fondatrice dei Focolari alla Madonna che sciogli i nodi
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