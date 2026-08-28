Chiara Lubich: “sciogliere i difficilissimi nodi dell’umanità”

Questo momento dell’umanità indubbiamente è molto difficile: guerre che si prolungano, polarizzazioni di ogni tipo, grandi quantità di persone che lasciano la propria terra in cerca di un futuro migliore che gli viene negato, cambiamenti climatici, catastrofi naturali…
Chiara Lubich, alla fine del 2001, ha scritto questa preghiera alla Madonna dei nodi su richiesta di una persona che le aveva inviato una cartolina con l’immagine da un dipinto del 1700 conservato nella chiesa di San Pietro di Ausburg. Sembra scritta per i momenti attuali che sta attraversando il mondo.
Vergine dei nodi,
Tu, Immacolata,
Onnipotente per grazia,
aiutaci nel momento presente,
in cui l’umanità ha da
sciogliere
dei difficilissimi nodi;
e fa, col tuo amore di madre,
che gli uomini tutti
formino una sola famiglia,
quella dei figli di Dio.
È la soluzione di tutto!
Così sia!
Chiara Lubich – 30 novembre 2001
Foto: © Calips -Own work; Johan Georg Melchior Schmidtner; Archivio Generale MdF.
0 commenti