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Chiara Lubich

Chiara Lubich: “sciogliere i difficilissimi nodi dell’umanità”

Ago 28, 2026

Una preghiera della fondatrice dei Focolari alla Madonna che sciogli i nodi

Questo momento dell’umanità indubbiamente è molto difficile: guerre che si prolungano, polarizzazioni di ogni tipo, grandi quantità di persone che lasciano la propria terra in cerca di un futuro migliore che gli viene negato, cambiamenti climatici, catastrofi naturali…

Chiara Lubich, alla fine del 2001, ha scritto questa preghiera alla Madonna dei nodi su richiesta di una persona che le aveva inviato una cartolina con l’immagine da un dipinto del 1700 conservato nella chiesa di San Pietro di Ausburg. Sembra scritta per i momenti attuali che sta attraversando il mondo.

Vergine dei nodi,

Tu, Immacolata,

Onnipotente per grazia,

aiutaci nel momento presente,

in cui l’umanità ha da

sciogliere

dei difficilissimi nodi;

e fa, col tuo amore di madre,

che gli uomini tutti

formino una sola famiglia,

quella dei figli di Dio.

È la soluzione di tutto!

Così sia!

Chiara Lubich – 30 novembre 2001

Foto: © Calips -Own work; Johan Georg Melchior Schmidtner; Archivio Generale MdF.

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