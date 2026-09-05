Porre la carità alla base di ogni azione
Avere il coraggio di cambiare
Avere il coraggio di cambiare
Porre la carità alla base di ogni azione
Avere il coraggio di cambiare
Il Movimento dei Focolari partecipa all’iniziativa promossa dal Cardinale Pierbattista Pizzaballa per contribuire a percorsi di dialogo, riconciliazione e pace in Terra Santa.
Il “Tempo del creato” è un’iniziativa cristiana ecumenica che ogni anno inizia il 1° settembre e si conclude nella ricorrenza della festa di San Francesco il 4 ottobre. Quest’anno 2026 con il tema “Acqua Viva”, i cristiani di tutto il mondo sono invitati non solo a contemplare l’acqua della riva, ma a immergersi in ciò che essa rappresenta: vita, relazione, guarigione, speranza e amore di Dio che scorre attraverso tutta la creazione. Ecco una testimonianza che arriva dal Congo, in Africa.
Idea del Mese – Settembre 2026
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