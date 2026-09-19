La perseveranza porta frutto
La pace inizia dai nostri cuori
La pace inizia dai nostri cuori
La perseveranza porta frutto
La pace inizia dai nostri cuori
Luzia Wehrle, focolarina svizzera, ha prestato servizio presso il Consiglio Ecumenico delle Chiese (CEC) per quattro decenni. Riflette su come è arrivata a lavorare al CEC nel 1969 all’età di 23 anni; sulle visite di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari; e sul perché crede che nulla possa mai separarci dall’amore di Dio.
In questo episodio di What’s Up? spalanchiamo le nostre finestre sul mondo, condividendo alcune esperienze che ci sono arrivate da Algeria e Ucraina e che hanno visto come protagonisti giovani e ragazzi del Movimento dei Focolari.
Dal 18 al 20 settembre a Castel Gandolfo (Italia), un seminario internazionale sull’ecologia integrale, per proporre azioni concrete nel tempo del creato.
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