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What’s Up? – Nuove generazioni in azione

Set 16, 2026

In questo episodio di What's Up? spalanchiamo le nostre finestre sul mondo, condividendo alcune esperienze che ci sono arrivate da Algeria e Ucraina e che hanno visto come protagonisti giovani e ragazzi del Movimento dei Focolari.

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