What’s Up? – Nuove generazioni in azione

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Dal 18 al 20 settembre a Castel Gandolfo (Italia), un seminario internazionale sull’ecologia integrale, per proporre azioni concrete nel tempo del creato.
Testimonianza di Helvisia Nji Bih (Mabih), Costa d’Avorio nell’evento: “Un camino de regeneración. 35 años de Economía de Comunión” svolto a Buenos Aires a maggio 2026.
Papa Leone XIV ha incontrato 83 tra cardinali e vescovi amici del Movimento dei Focolari provenienti da 40 Paesi. Li ha invitati a essere, nelle Chiese locali e in un mondo attraversato da divisioni e conflitti, testimoni di un’unità capace di costruire una pace duratura.
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