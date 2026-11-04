Distacco dai beni materiali
Vincere il male con il bene
Vincere il male con il bene
Distacco dai beni materiali
Vincere il male con il bene
Idea del Mese – Novembre 2026
Nel fine settimana del 24 e 25 ottobre 2026 si è tenuto a Bologna (Italia), presso la Biblioteca di San Domenico, il Festival di Città Nuova intitolato “La vita buona – Nel disordine globale, costruire fraternità”, in occasione dei 70 anni della rivista. L’evento ha visto la partecipazione di circa 500 persone in presenza e migliaia in streaming.
E se l’amore concreto accorciasse davvero le distanze?
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