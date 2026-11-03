Movimento dei Focolari
Prevenzione Abusi
Area Media
Contatti
Pensiero del giorno

Vincere il male con il bene

Nov 3, 2026

Vincere il male con il bene

Vincere il male con il bene

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Iscriviti alla Newsletter

Pensiero del giorno

Articoli Correlati

Coraggio

Coraggio

Nov 1, 2026

Idea del Mese – Novembre 2026

Città Nuova, una storia lunga 70 anni

Città Nuova, una storia lunga 70 anni

Ott 31, 2026

Nel fine settimana del 24 e 25 ottobre 2026 si è tenuto a Bologna (Italia), presso la Biblioteca di San Domenico, il Festival di Città Nuova intitolato “La vita buona – Nel disordine globale, costruire fraternità”, in occasione dei 70 anni della rivista. L’evento ha visto la partecipazione di circa 500 persone in presenza e migliaia in streaming.