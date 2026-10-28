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What’s Up? –  L’amore concreto che arriva ovunque

Ott 28, 2026

E se l’amore concreto accorciasse davvero le distanze?

I protagonisti di questo quinto episodio di What’s UP? sono i Gen4, i bambini del Movimento dei Focolari e nello specifico i Gen4 del Portogallo che a un certo punto hanno sentito che in Burundi, nel Centro Chiara Luce, situato nel quartiere di Kinama, una delle zone più vulnerabili della città di Bujumbura, mancava l’acqua. Allora insieme ad altri Gen4 di vari Paesi d’Europa hanno sparso la voce e hanno dato vita a qualcosa di davvero speciale.

Video in lingua originale. Attivare i sottotitoli e scegliere la lingua desiderata.

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