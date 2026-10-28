Festa liturgica della Beata Chiara Badano

“Una vita breve ma un messaggio stupendo. Diciannove anni pieni di vita, di amore, di fede. Due anni, gli ultimi, pieni anche di dolore, ma sempre nell’amore e nella luce, una luce che irraggiava intorno a sé e che veniva da dentro: dal suo cuore pieno di Dio”. Sono alcune parole di Papa Benedetto XVI nel 2010 ad alcuni giovani italiani, su Chiara “Luce” Badano, una giovane del Movimento dei Focolari. Papa Ratzinger l’ha spesso indicata come un modello luminoso per i giovani, sottolineando come la sua breve ma intensa esistenza dimostri che una vita piena e felice non dipenda dalla salute o dalla lunghezza degli anni, ma dall’incontro con Dio. E ha più volte invitato a conoscere la sua storia.

Dal 2011 la Fondazione Chiara Badano ETS ha il compito istituzionale di mantenere vivo autentico e perenne il ricordo di Chiara Badano. E il 29 ottobre, giorno del compleanno di Chiara, in tutto il mondo la si ricorda. In particolare a Sassello (Italia), suo paese natale, si celebra la Festa Liturgica con eventi aperti a tutti e dirette streaming globali.

In questo paesino nel nord Italia, infatti da oltre trent’anni (Chiara è morta il 7 ottobre del 1990) la comunità e i suoi amici si stringono nel ricordo della giovane beata. Una tradizione sentita e radicata, nata molto prima del 2010, anno in cui la Chiesa ne ha ufficialmente fissato la memoria liturgica.

E anche quest’anno Sassello si prepara ad accogliere pellegrini e visitatori da tutto il mondo con un ricco programma di eventi. Per chi non potrà essere presente, tutte le iniziative principali saranno trasmesse in diretta streaming sul sito ufficiale della Fondazione Chiara Badano

Il Programma della Giornata (ora italiana)

Dalle ore 10:00: apertura e cultura

Si potrà entrare in casa e visitare la cameretta della Beata Chiara “Luce” Badano.

Inoltre, presso la sede della Fondazione ci sarà la proiezione del video istituzionale “Una storia di luce”, disponibile con audio in italiano, inglese, spagnolo, portoghese e bulgaro.

Verrà poi presentato – anche in diretta streaming – il libro per bambini “Una vita luminosa” di Giovanna Poggi, con illustrazioni di Bruno Dolif. Seguirà un momento di dialogo aperto con l’autrice.

Ore 12:00: “Time Out” per la Pace

Appuntamento al Camposanto, presso la Cappella della Famiglia Badano, insieme a tanti amici di Chiara ci sarà un minuto di raccoglimento condiviso per invocare la pace nel mondo. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming

Ore 15:30 presso la Parrocchia “Santissima Trinità” di Sassello ci sarà la Santa Messa solenne presieduta da S.E. Mons. Luigi Testore, Vescovo di Acqui e Alessandria.

A seguire la proclamazione dei vincitori dell’edizione del Premio Solidarity Chiara Luce Badano (2025/2026), riconoscimento dedicato a gruppi e organizzazioni giovanili impegnati in progetti di solidarietà in ambito sociale, sanitario e ambientale; proclamazione dei vincitori dell’edizione del Premio Art Chiara Luce Badano (2025/2026) – è prevista la diretta streaming -, riservato ai giovani artisti che hanno realizzato un’opera d’arte ispirata alla figura e ai valori della beata.

Lorenzo Russo