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Un focolare in Amazzonia

Ott 19, 2026

Nel cuore della foresta amazzonica dell’Ecuador si trova il focolare di Pompeya, nel Vicariato di Aguarico. Un’esperienza che dura ormai da alcuni anni, in cui il carisma dell’unità offre il proprio contributo all’interculturalità, al dialogo e alla promozione umana.

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