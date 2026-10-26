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Sociale | Testimonianze di Vita

Rigenerare l’agricoltura

Ott 26, 2026

Testimonianza di Andrew Kwasari e Samuel Robert, Nigeria, nell’evento: “Un camino de regeneración. 35 años de Economía de Comunión” svolto a Buenos Aires a maggio 2026.

Nel Nord della Nigeria, un modello integrato di coltivazioni, alberi e allevamento sta trasformando la vita di circa 100.000 famiglie di piccoli agricoltori.

Durante l’incontro per i 35 anni dell’EdC, l’agro imprenditore rigenerativo Andrew Kwasari ha raccontato come questa metodologia abbia portato miglioramenti misurabili per la natura e per le comunità.

E anche come le famiglie di agricoltori oggi lavorino in cooperative e promuovano l’inclusione sociale.

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