Rigenerare l’agricoltura

Nel Nord della Nigeria, un modello integrato di coltivazioni, alberi e allevamento sta trasformando la vita di circa 100.000 famiglie di piccoli agricoltori.
Durante l’incontro per i 35 anni dell’EdC, l’agro imprenditore rigenerativo Andrew Kwasari ha raccontato come questa metodologia abbia portato miglioramenti misurabili per la natura e per le comunità.
E anche come le famiglie di agricoltori oggi lavorino in cooperative e promuovano l’inclusione sociale.
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