Prestare attenzione alle piccole cose
Liberi per amare
Liberi per amare
Prestare attenzione alle piccole cose
Liberi per amare
Testimonianza di Andrew Kwasari e Samuel Robert, Nigeria, nell’evento: “Un camino de regeneración. 35 años de Economía de Comunión” svolto a Buenos Aires a maggio 2026.
Sabato 24 e domenica 25 ottobre, il primo Festival di Città Nuova a Bologna.
Nel cuore della foresta amazzonica dell’Ecuador si trova il focolare di Pompeya, nel Vicariato di Aguarico. Un’esperienza che dura ormai da alcuni anni, in cui il carisma dell’unità offre il proprio contributo all’interculturalità, al dialogo e alla promozione umana.
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