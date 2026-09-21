La pace inizia dai nostri cuori
Accogliere il mistero della vita
Accogliere il mistero della vita
La pace inizia dai nostri cuori
Accogliere il mistero della vita
L’amore è un dono di Dio che siamo chiamati a condividere con gli altri, diventando da amati persone capaci di amare. Amare il prossimo significa scegliere il bene concretamente, come ci insegna Gesù con la sua vita e come scrive San Paolo: “La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge, infatti, è la carità” (Rm 13,10).
Testimonianza di Sun Lim (Sole), Corea del Sud, nell’evento: “Un camino de regeneración. 35 años de Economía de Comunión” svolto a Buenos Aires a maggio 2026.
Luzia Wehrle, focolarina svizzera, ha prestato servizio presso il Consiglio Ecumenico delle Chiese (CEC) per quattro decenni. Riflette su come è arrivata a lavorare al CEC nel 1969 all’età di 23 anni; sulle visite di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari; e sul perché crede che nulla possa mai separarci dall’amore di Dio.
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