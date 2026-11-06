Coltivare rapporti sinceri
Convertire i nostri cuori
Convertire i nostri cuori
Coltivare rapporti sinceri
Convertire i nostri cuori
Il lunedì 9 novembre 2026 alle ore 15,30 nella cattedrale di Frascati (Roma).
Diretta streaming dell’evento in italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese e tedesco.
All’insegna di “Pace disarmata e disarmante” si è svolto l’incontro internazionale per la Pace, nella città di san Francesco, dal 25 al 27 ottobre 2026 promosso dalla Comunità di Sant’Egidio.
Idea del Mese – Novembre 2026
0 commenti