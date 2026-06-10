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Testimonianze di Vita

Quando il perdono vince

Giu 10, 2026

Una piccola esperienza in cui la Parola del Vangelo arriva in sostegno e cambia il finale di una storia apparentemente già scritta, generando prossimità e amicizia.

Da quando il nuovo parroco è arrivato in un paese vicino al nostro, abbiamo iniziato a vivere insieme la Parola di Vita. Si tratta di una frase della Bibbia a cui, in quel mese, il Movimento dei Focolari dedica un’attenzione particolare, e sulla quale condividiamo le nostre esperienze. Una sera le mucche del vicino sono entrate nel mio campo di fagioli e hanno distrutto tutto. Non era la prima volta e per questo non ci parlavamo più da mesi. Per dargli una lezione, mia moglie, i bambini e io abbiamo preso dei rami e ci siamo incamminati verso casa sua. Lungo la strada mi sono ricordato della Parola di Vita e ho detto: «Aspetta un attimo! La settimana scorsa ho ricevuto un foglio in cui c’era scritto che dobbiamo perdonare i nostri nemici. Se vado alla catechesi, cosa devo dire se adesso andiamo a punire il nostro vicino?» Decidemmo di andare a casa sua, ma di non rivolgergli la parola con tono minaccioso. Volevamo solo spiegargli cosa era successo e chiedergli di stare più attento con le sue mucche. È quello che abbiamo fatto. E lui, che si aspettava un confronto violento, è rimasto senza parole. Si è inginocchiato ai miei piedi e si è scusato più volte. Da quel giorno parliamo di nuovo tra di noi e ci salutiamo normalmente, anzi di più: siamo diventati amici. Una nuova gioia ha riempito la nostra casa.

S. W. (Guinea-Bissau)

Da Nieuwe Stad (Belgio) 2026, numero 2

Foto: © Vilij Corps by Pixabay

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