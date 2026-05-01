Uno sguardo che trasforma

Nei momenti della vita in cui ci sentiamo sfiduciati rispetto al futuro o delusi dalle persone più vicine, può accadere qualcosa di improvviso e inatteso, capace di dare senso a tutto e trasformare questo disincanto in gioia e persino in pace nuova dentro e fuori di noi.

A volte si tratta di una esperienza così personale e profonda da darci il coraggio di uscire da noi stessi e condividere con gli altri il motivo della nostra gioia, quasi per incoraggiare tutti a riviverla, non solo individualmente ma anche come gruppo. Chissà che questo non possa diventare la nostra missione: portare la gioia che è frutto di una trasformazione interiore e che, a sua volta, trasforma il nostro ambiente, rinnovandolo.

Tuttavia, di fronte all’impulso iniziale, a quella sensazione di poter “conquistare il mondo”, la realtà è difficile da affrontare e gli impegni diventano difficili da mantenere. Dove trovare la forza per non arrendersi ed essere sempre portatori di gioia e pace? Come non lasciarsi vincere quando intorno a noi sembra che l’umanità abbia fallito come tale?

Può aiutare avere uno sguardo diverso sulle situazioni, che significa cercare tutto ciò che c’è di positivo nelle circostanze, senza ingenuità, ma andando oltre le apparenze e trovando la forza di non scoraggiarci. Scopriremo che se cambiamo il modo in cui guardiamo le cose, le cose che guardiamo cambiano. Si tratta di impegnarsi in una lotta quotidiana per l’ideale di un mondo rinnovato.

Possiamo trovare la forza stringendoci insieme con quelle persone che, come noi, non si rassegnano allo status quo, ma che si uniscono per essere strumenti di cambiamento.

In particolare in questo periodo storico è fondamentale guardare innanzitutto dentro di noi, ascoltare la nostra coscienza, che in ogni momento ci suggerirà come agire o quali parole condividere, affinché il farci vicini agli altri, condividendo le loro aspirazioni, apra strade nuove di rinnovamento della società.

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