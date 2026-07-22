What’s UP? Il viaggio continua

In questo secondo episodio, continuiamo il nostro viaggio al Centro Internazionale di Rocca di Papa (Roma) per farvi partecipi di alcune curiosità, condividere ancora le impressioni dei Consiglieri che, con l’Assemblea Generale di marzo, hanno concluso il loro mandato e per bussare alla porta di alcuni dei nuovi eletti, sapere qualcosa in più di loro e il conoscere loro sguardo sul prossimo quinquennio.
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Formidabele! Poter seguire la vita dell’unità insieme a tutto il mondo nostro.
Le parole di Chiara: Essere una famiglia ormai è una realtà! GRAZIE!