Movimento dei Focolari
Prevenzione Abusi
Area Media
Contatti
Pensiero del giorno

Pregare per l’unità

Gen 18, 2026

Pregare per l’unità

Pregare per l’unità

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Iscriviti alla Newsletter

Pensiero del giorno

Articoli Correlati

Domenico Mangano: nell’ordinario la radicalità del Vangelo vissuto

Domenico Mangano: nell’ordinario la radicalità del Vangelo vissuto

Gen 30, 2026

Nel pomeriggio di sabato 17 gennaio al Centro Internazionale del Movimento dei Focolari a Rocca di Papa si è svolta la conclusione dell’Inchiesta Diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità e di segni del Servo di Dio Domenico Antonio Mangano per il quale è in corso la Causa di beatificazione.

Il cammino Pre-Assembleare

Il cammino Pre-Assembleare

Gen 28, 2026

È in fase di svolgimento il “Percorso Pre-Assembleare” in preparazione all’Assemblea Generale del Movimento dei Focolari che inizierà il 1° marzo 2026 a Castel Gandolfo (Italia) con la partecipazione dei rappresentanti scelti nelle diverse aree geografiche, delle diramazioni e movimenti; i membri di diritto (coloro che fanno parte dell’attuale governo, Consiglio Generale e Delegati nelle aree geografiche), e quelli invitati dalla Presidente.

Prossimità oltre le distanze

Prossimità oltre le distanze

Gen 27, 2026

Un’amicizia che lega i due emisferi e che racconta in che modo il bene metta in moto un circolo virtuoso capace di raggiungere destinatari inaspettati rendendoli felici.