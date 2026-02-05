Osservare le leggi di Dio
Vedere tutti/e con occhi nuovi
Vedere tutti/e con occhi nuovi
Osservare le leggi di Dio
Vedere tutti/e con occhi nuovi
Il 30 gennaio 2026, si è svolta presso la Sala Giubileo dell’Università Lumsa (Roma), la presentazione del libro “Prossimità, via alla pace. Pagine di vita” scritto da Margaret Karram, Presidente del Movimento dei Focolari. Un’ occasione unica di scambio e dialogo e che proprio della “prossimità” ha voluto fare esperienza concreta con uno sguardo di speranza verso il futuro.
12° Giornata Mondiale di Preghiera e Riflessione contro la tratta. Dal 4 all’8 febbraio mobilitazione a Roma e nel mondo insieme a Papa Leone XIV
La città come luogo privilegiato per la costruzione di relazioni fraterne, aperte sul mondo è uno dei temi centrali dell’evento svoltosi il 22 gennaio2026, presso il Focolare Meeting Point di Roma dove è in corso la mostra “Se guardo questa Roma…” dedicata a Chiara Lubich.
0 commenti