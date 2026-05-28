Tutti abbiamo bisogno di essere perdonati
Oggi sono attento/a alle necessità di chi è accanto
Oggi sono attento/a alle necessità di chi è accanto
Tutti abbiamo bisogno di essere perdonati
Oggi sono attento/a alle necessità di chi è accanto
La città del nord Italia, luogo natale di Chiara Lubich, ha accolto convegni, workshop e momenti artistici. Un anniversario che è divenuto spazio di incontro, di relazione, di dialogo per contribuire al bene comune.
Pubblicata la prima enciclica di Papa Leone XIV dal titolo “Magnifica Humanitas”. Nel 135° anniversario della “Rerum novarum”, il Pontefice riflette sulla Dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell’intelligenza artificiale. L’appello a custodire “una magnifica umanità abitata da Dio”, promuovendo verità, dignità del lavoro, giustizia sociale e pace. Nell’era digitale, occorre disarmare l’Intelligenza Artificiale (IA) e superare la teoria della “guerra giusta”, rilanciando dialogo e multilateralismo.
Pubblichiamo di seguito l’articolo apparso su Città Nuova, scritto da Joachim Schwind sulla presentazione del libro “Paradiso ‘49”, di Chiara Lubich: un testo a lungo custodito che oggi dialoga con la Chiesa e la cultura contemporanea.
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