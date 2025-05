Accogliere e condividere

Impegno sociale e politico, profonda fede nell’uomo e nelle sue potenzialità, passione per il dialogo. Luciana Scalacci, che ci ha lasciati a marzo scorso, ha dato, insieme al marito Nicola, un enorme e prezioso contributo, con il suo impegno, la sua generosità, la sua intelligenza, al dialogo nel Movimento dei Focolari, in particolare con e tra persone di convinzioni non religiose.