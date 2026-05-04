Lavorare per il bene comune
Siamo più forti insieme
Siamo più forti insieme
Lavorare per il bene comune
Siamo più forti insieme
Il Comitato internazionale del Global Christian Forum in visita al Movimento dei Focolari
Idea del Mese – Maggio 2026
Margaret Karram e Roberto Almada, Presidente e Copresidente del Movimento dei Focolari, attraverso una breve chiacchierata, ci invitano a guardare al dialogo con tenacia e sceglierlo concretamente nel quotidiano. Il messaggio per la Settimana Mondo Unito.
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