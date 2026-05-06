Non restare indifferenti
I media ci connettono, il dialogo ci unisce
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Non restare indifferenti
I media ci connettono, il dialogo ci unisce
Il Comitato internazionale del Global Christian Forum in visita al Movimento dei Focolari
Idea del Mese – Maggio 2026
Margaret Karram e Roberto Almada, Presidente e Copresidente del Movimento dei Focolari, attraverso una breve chiacchierata, ci invitano a guardare al dialogo con tenacia e sceglierlo concretamente nel quotidiano. Il messaggio per la Settimana Mondo Unito.
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