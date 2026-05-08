Aprirsi all’amore di Dio
Essere artigiani di pace
Essere artigiani di pace
Aprirsi all’amore di Dio
Essere artigiani di pace
Il Comitato internazionale del Global Christian Forum in visita al Movimento dei Focolari, durante il loro incontro annuale
Idea del Mese – Maggio 2026
Margaret Karram e Roberto Almada, Presidente e Copresidente del Movimento dei Focolari, attraverso una breve chiacchierata, ci invitano a guardare al dialogo con tenacia e sceglierlo concretamente nel quotidiano. Il messaggio per la Settimana Mondo Unito.
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