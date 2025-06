Superare lo scoglio del pregiudizio

Nella fiducia che Gesù ripone in noi, ciascuno può trovare la forza di amare come Lui stesso insegna e la capacità di testimoniare quell’amore come hanno fatto i discepoli. Nell’amore è possibile superare noi stessi, le nostre fragilità e quando Gesù fa la sua dimora in noi, ciò che opera sono meraviglie.