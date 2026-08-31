Ascoltare
Stare dalla parte dei più fragili
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Stare dalla parte dei più fragili
Nel messaggio pubblicato in occasione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, Leone XIV esorta ad attraversare l’odierna crisi etica e culturale che include desiderio di guerra, dominio e ricerca di profitto. Serve “un’autentica conversione ecologica” che nasce dal cuore.
Una preghiera della fondatrice dei Focolari alla Madonna che sciogli i nodi
La Parola del Vangelo proposta per questo mese è: “L’anima mia magnifica il Signore”, l’inizio del canto di Maria nel suo incontro con Elisabetta.
“Le parole di questo inno”, dice il commento alla Parola di Vita, “ci invitano a comprendere l’intervento salvifico di Dio nella nostra storia personale e comunitaria fino ai cieli nuovi e alla terra nuova che la rivoluzione sociale del Vangelo inaugura”.
Queste esperienze ci mostrano che lodare Dio significa schierarsi dalla parte dei piccoli e credere che il mondo possa, e debba, cambiare.
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