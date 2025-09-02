Chi ama non esclude
Mettere in primo piano l’amore
Intervista con il fondatore della Comunità Cattolica Shalom
Idea del Mese – Settembre 2025
“NextNow” promuove il dialogo islamo-cristiano a partire dalle comunità, con un focus sull’eredità dell’amicizia spirituale tra l’Imam W.D. Mohammed e Chiara Lubich. Il 10 maggio 2025 Margaret Karram ha partecipato con un saluto speciale online ad uno degli incontri periodici.
