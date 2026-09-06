Volere il bene di chi mi è vicino
Porre la carità alla base di ogni azione
Porre la carità alla base di ogni azione
Volere il bene di chi mi è vicino
Porre la carità alla base di ogni azione
Il Movimento dei Focolari partecipa all’iniziativa promossa dal Cardinale Pierbattista Pizzaballa per contribuire a percorsi di dialogo, riconciliazione e pace in Terra Santa.
Il “Tempo del creato” è un’iniziativa cristiana ecumenica che ogni anno inizia il 1° settembre e si conclude nella ricorrenza della festa di San Francesco il 4 ottobre. Quest’anno 2026 con il tema “Acqua Viva”, i cristiani di tutto il mondo sono invitati non solo a contemplare l’acqua della riva, ma a immergersi in ciò che essa rappresenta: vita, relazione, guarigione, speranza e amore di Dio che scorre attraverso tutta la creazione. Ecco una testimonianza che arriva dal Congo, in Africa.
Idea del Mese – Settembre 2026
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