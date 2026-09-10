Doniamo a piene mani
Essere grati
Essere grati
Doniamo a piene mani
Essere grati
Papa Leone XIV ha incontrato 83 tra cardinali e vescovi amici del Movimento dei Focolari provenienti da 40 Paesi. Li ha invitati a essere, nelle Chiese locali e in un mondo attraversato da divisioni e conflitti, testimoni di un’unità capace di costruire una pace duratura.
“Questa iniziativa mi fa vibrare il cuore”. Margaret Karram torna nella Città Santa, dove ha vissuto per 24 anni, per partecipare all’inaugurazione del Forum “Within Your Gates” promosso dal Patriarca Pierbattista Pizzaballa e dall’Università Notre Dame.
Il Movimento dei Focolari partecipa all’iniziativa promossa dal Cardinale Pierbattista Pizzaballa per contribuire a percorsi di dialogo, riconciliazione e pace in Terra Santa.
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