Scegliere di fare il bene
Amare per primi
Amare per primi
Scegliere di fare il bene
Amare per primi
In questo episodio di What’s Up? spalanchiamo le nostre finestre sul mondo, condividendo alcune esperienze che ci sono arrivate da Algeria e Ucraina e che hanno visto come protagonisti giovani e ragazzi del Movimento dei Focolari.
Dal 18 al 20 settembre a Castel Gandolfo (Italia), un seminario internazionale sull’ecologia integrale, per proporre azioni concrete nel tempo del creato.
Testimonianza di Helvisia Nji Bih (Mabih), Costa d’Avorio nell’evento: “Un camino de regeneración. 35 años de Economía de Comunión” svolto a Buenos Aires a maggio 2026.
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